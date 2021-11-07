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У Новій Зеландії зафіксовано рекорд за кількістю захворювань COVID-19 з початку пандемії

Автор: Анна Полисученко

У Новій Зеландії зафіксовано рекорд за кількістю захворювань COVID-19 з початку пандемії. Вперше щоденна кількість випадків коронавірусу перевищила 200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"206 нових випадків хвороби COVID - 19 зафіксовано в Новій Зеландії, цей показник перевищив позначку в дві сотні вперше з початку пандемії коронавірусу в країні", - наголошується в повідомленні.

Найбільш густонаселене місто країни Окленд, де було зафіксовано 200 нових випадків, майже три місяці живе з суворими обмеженнями, введеними через пандемію COVID-19.

Відзначається, що в 5-мільйонній країні 78% новозеландців у віці від 12 років вже повністю вакциновані від коронавірусу, а 89% отримали першу дозу.

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Новая Зеландия