У Новій Зеландії озброєний чоловік напав на відвідувачів ТЦ, влада заявила про теракт

У Новій Зеландії озброєний чоловік напав на відвідувачів супермаркету Countdown в передмісті Нью-Лінн. В результаті інциденту шестеро людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
"Місцезнаходження чоловіка встановлено офіцерами поліції, і він був застрелений на місці події", - йдеться в повідомленні.
Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн назвала терористичною атакою напад на відвідувачів супермаркету в передмісті Окленда.
"Сьогодні в другій половині дня екстреміст здійснив терористичну атаку в Окленді. Це був жорстокий напад, він був безглуздим для ні в чому не винних новозеландців", - заявила вона.
За словами прем'єра, в результаті нападу важкі поранення отримали шестеро людей. Їх доставили в Лікувальні заклади.
Вона також додала, що нападник був громадянином Шрі-Ланки. Він прибув до Нової Зеландії в 2011 році, а під спостереження правоохоронців потрапив в 2016 році.
Ардерн додала, що чоловік був натхненний ідеологією терористичної організації ІД.