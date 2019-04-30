У Новій Зеландії попередили новий теракт

У новозеландському Крайстчерчі попередили новий теракт в тому ж районі, в якому в березні стався масовий розстріл в мечетях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Нової Зеландії.

Повідомляється, що поліція в ході перевірки повідомлення про закладену бомбу в передмісті Крайстчерча знешкодила вибуховий пристрій.

"Офіцери поліції виявили пакет з вибуховим пристроєм і боєприпасами у дворі одного з будинків на Ньюкасл-стріт в Крайстчерчі. Команда вибухотехніків знешкодила пристрій, небезпеки він не становить", - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що в ході перевірки інформації про бомбу затримали 33-річного чоловіка.

Нагадаємо, масові розстріли в мечетях Крайстчерча сталися 15 березня. Не менше сорока осіб загинули на місці події, загальне число загиблих досягло 50. За звинуваченням в організації теракту заарештований 28-річний австралієць Брентон Харрісон Таррант, який знімав розстріли на відео і транслював у прямому ефірі в Facebook.

Відзначимо, в квітні сталися масштабні теракти на Шрі-Ланці, які назвали помстою за розстріли в Новій Зеландії.