У Новій Зеландії у пасажира літака виявили коронавірус

У Новій Зеландії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New Zealand Herald.

За даними видання, коронавірус виявили у 60-річної людини, яка нещодавно подорожувала в Іран. Хвора особа у середу, 26 лютого, повернулася в Нову Зеландію рейсом EK450 з Об'єднаних Арабських Еміратів з пересадкою в Балі.

Зазначається, що після повернення з Ірану особа почала відчувати проблеми зі здоров'ям, тому її родичі звернулися за допомогою лікарів. Лише з третьої спроби тест на коронавірус дав позитивний результат, після чого особу госпіталізували.

Це перший випадок зараження коронавірусом на території Нової Зеландії, що робить її 48 країною, де було виявлено коронавірус.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я Білорусі повідомило про підтвердження першого випадку зараження коронавірусом в країні. Небезпечну хворобу виявили у студента, який нещодавно прилетів з Ірану.

Крім того, перші випадки зараження коронавірусом було зафіксовано ще у трьох країнах світу. Так, хворобу вперше діагностували у Литві, Нідерландах та Нігерії. У всіх випадках заражені громадяни перебували в країнах, де стався спалах коронавірусу.