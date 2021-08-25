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У Новій Зеландії люди отримали фізрозчин замість вакцини від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

У вакцинальному центрі в місті Окленд Нової Зеландії кілька людей отримали фізрозчин замість вакцини від COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радіостанцію RNZ.

Влада почала розслідування у вакцинальному центрі, коли з'ясувалося, що 12 липня там виявили невикористовувані флакони з вакциною після того, як протягом дня зробили 732 щеплення. Передбачається, що замість вакцини комусь вкололи соляний розчин, яким розводять саму вакцину.

Нагадаємо, що у Німеччині підозрюють медсестру в тому, що вона прищеплювала громадян фізіологічним розчином замість вакцини від COVID-19.

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Новая ЗеландияКоронавірусВакцинація