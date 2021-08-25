ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Новій Зеландії люди отримали фізрозчин замість вакцини від коронавірусу

Новость на русском →
Нова Зеландія, Середа 25 серпня 2021 11:59
У Новій Зеландії люди отримали фізрозчин замість вакцини від коронавірусу Фото: у Новій Зеландії сталася помилка під час вакцинації людей (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У вакцинальному центрі в місті Окленд Нової Зеландії кілька людей отримали фізрозчин замість вакцини від COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радіостанцію RNZ.

Влада почала розслідування у вакцинальному центрі, коли з'ясувалося, що 12 липня там виявили невикористовувані флакони з вакциною після того, як протягом дня зробили 732 щеплення. Передбачається, що замість вакцини комусь вкололи соляний розчин, яким розводять саму вакцину.

Нагадаємо, що у Німеччині підозрюють медсестру в тому, що вона прищеплювала громадян фізіологічним розчином замість вакцини від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая Зеландия Коронавірус Вакцинація
NEWS
В Україні 727 нових випадків коронавірусу
В Україні 727 нових випадків коронавірусу
DAILY
Космічні амбіції. Як Україна підкорювала Всесвіт і коли повернеться на орбіту
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Космічні амбіції. Як Україна підкорювала Всесвіт і коли повернеться на орбіту