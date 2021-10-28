У Новій Каховці сьогодні має завершитися монтаж мобільного COVID-госпіталю, - ОП

"Мені б хотілося розповісти про те, що такі госпіталі в Україні уже згортаються, бо більшість населення прийняла рішення про вакцинацію і потреби у подібних рятувальних наметах немає. Але, на жаль, наразі навпаки", - написав заступник голови ОП.

У мобільному госпіталі буде розміщено 120 ліжко-місць з кисневими концентраторами.

"Нова Каховка - велике місто, і одне із "лідерів" по поширенню хвороби. Місто уже самостійно не справляється, потрібна була допомога від центральної влади. Мобільний госпіталь посилив потужності Каховської центральної міської лікарні", - розповів Тимошенко.

Мобільний госпіталь буде розташований безпосередньо біля лікарні, де цього року в ході "Великого будівництва" Володимира Зеленського було проведено реконструкцію приймального відділення та оснащення його сучасним обладнанням. Це, за словами Тимошенка, дозволить зробити допомогу пацієнтам більш ефективною і швидкою.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що у 2022 році за програмою "Велике будівництво" розпочнеться реконструкція обласних лікарень у всіх регіонах. У кожній області буде проведено повне оновлення дорослої та дитячої лікарень із одночасним оснащенням їх сучасним медичним обладнанням.