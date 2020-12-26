У Новій Каховці після бійки у кафе помер військовий

У Новій Каховці (Херсонська область) після бійки у кафе помер військовослужбовець. Приводом до бійки стала з сварка з цивільними.

Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь" у Facebook.

У повідомленні говориться, що фіксуються випадки, коли військовослужбовці нехтують правилами поведінки за межами військової частини. Зокрема, вчора біля одного з кафе у Новій Каховці між військовими і цивільними виникла сварка, яка переросла в бійку. В результаті він отримав тілесні ушкодження та помер на місці.

Також повідомляється, що поліція проводить слідчі дії, а командир військової частини призначив службове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на непідконтрольній території Луганської області помер військовий, бойовики передали його тіло представникам української сторони. Встановлюються обставини того, як він потрапив на цю територію.

Крім того, у полон було захоплено військовослужбовця з Рівненській області Олександра Пупка. Завдяки переговорам у ТКГ щодо Донбасу, його звільнили та передали українській стороні.