Антирекорд зі смертності від COVID-19 та новий транш макрофінансової допомоги: новини за 25 жовтня

В Україні за добу зафіксовано 734 смерті від коронавірусу, Єврокомісія перерахувала Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги, в Білорусі заявили про початок загальнонаціонального страйку. Докладніше про те, що сталося у понеділок, 25 жовтня – у матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні: останні новини

Єврокомісія перерахувала Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги

Європейська комісія надала Україні 600 млн євро кредиту. Це останній транш в рамках діючої програми макрофінансової допомоги.

Як зазначається в повідомленні Єврокомісії, після цієї виплати непогашена сума кредитів Україні в рамках її численних програм досягає 4,4 млрд євро. Цей транш є частиною екстреного пакету ЄС на 3 млрд євро для десяти країн Східного партнерства, який спрямований на те, щоб допомогти обмежити економічні наслідки пандемії COVID-19.

В Україні одного з ватажків батальйону "Восток" заочно засудили до 10 років ув’язнення

Шевченківський районний суд Чернівців заочно засудив до 10 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ДНР". Уродженець Макіївки Донецької області з позивним "Міха" у 2014 році приєднався до угруповання бойовиків "Восток".

Бойовик безпосередньо брав участь у бойових діях проти ЗСУ поблизу Донецького аеропорту, Ясинівки, Красного Партизана, Пантелеймонівки. Був неодноразово нагороджений окупаційною адміністрацією, співпрацює з російською розвідкою та часто їздить до РФ.

У Білорусі заявили про початок загальнонаціонального страйку з 1 листопада

У Білорусі заявили про початок загальнонаціонального страйку. Як очікується, він почнеться з 1 листопада. Виробництво по всій країні буде зупинено, поки влада не виконає кожне з десяти вимог робітників.

"Припинимо годувати режим, припинимо ходити на роботу! Залишимось вдома. Так ми відстоїмо нашу країну, повернемо в неї закон і справедливість. Тільки так ми захистимо себе і своїх близьких від епідемії, яка обвалилась на наш будинок", - заявив лідер білоруського об'єднання робітників Сергій Дилевський.

У Судані військові ввели режим НС і розпустили уряд після держперевороту

Верховний генерал Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан оголосив в країні режим НС і розпустив уряд. Він також заявив, що вибори в країні пройдуть влітку 2023 року. Генерал оголосив про введення в країні надзвичайного стану і розпуск уряду через кілька годин після арешту глави Кабінету Міністрів Абдалли Хамдука, ряду високопоставлених чиновників і лідерів політичних партій. "Ми вирішили оголосити надзвичайний стан по всій країні", - заявив Бурхан в телезверненні.

Під час акцій протесту проти збройного перевороту в сутичках між солдатами і вуличними демонстрантами семеро людей були вбиті і майже 150 отримали поранення.

Помер виконавець ролі Гантера в серіалі "Друзі"

Актор Джеймс Майкл Тайлер, який грав Гантера в серіалі "Друзі", помер. Йому було 59 років. Артист пішов з життя в неділю, 24 жовтня, в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Він з 2018 року боровся з раком простати.

Джеймс Майкл Тайлер найбільш відомий за роллю Гантера, менеджера кав'ярні Central Perk з серіалу "Друзі" з 1994-го по 2004 рік він знявся в 148 епізодах шоу - частіше ніж будь-який інший актор другого плану, який брав участь в ситкомі.

Похолодає до -9. В Україні посиляться морози: прогноз УкрГідрометцентру

В Україні посиляться морози, температура повітря опуститься до -9 градусів. Втім, вдень буде сонячна погода.

Цей тижня територія України буде знаходитись в полі підвищеного тиску. Температура повітря опуститься попри сонячну погоду, .