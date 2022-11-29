Новогодняя елка в Киеве будет максимально энергоответственной, - Yasno

"Коллеги приветствовали решение городских властей в этом году сэкономить электроэнергию и ставить елку без иллюминации и гирлянд. И чтобы показать всем, сколько именно экономится электроэнергии благодаря отказу от иллюминации - мы решили сделать инфографику. Но контекст считали иначе. Где вышли откровенно извращенные публикации. Новогодняя ялин будет и будет максимально энергоответственной, но все равно праздничной для всех нас. Пост неверно считали - сняли. К сожалению, иногда случаются подобные истории. Извините", - написал Коваленко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина сообщил, что главная елка в этом году будет установлена на спонсорские средства, а также что она будет небольшой и "без новогоднего пафоса". Подсвечивать елку планируется только по праздникам и не от сети, а от электрогенератора.