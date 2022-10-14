Новоназначенный посол Украины в Германии с завтрашнего дня приступит к работе, - СМИ

Андрей Мельник попрощался с Германией и заявил о возвращении в Украину. Новоназначенный посол Алексей Макеев приступит к исполнению обязанностей завтра, 15 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild .

"Я возвращаюсь домой с высоко поднятой головой, с чистой совестью и чувством, что я исполнил свой долг перед Украиной", – написал Мельник в Twitter.

Как отмечает Bild со ссылкой на СМИ, уже с завтрашнего дня к выполнению своих обязанностей приступит новый посол Украины в Германии Алексей Макеев.