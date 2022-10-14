RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новоназначенный посол Украины в Германии с завтрашнего дня приступит к работе, - СМИ

Фото: Алексей Макеев, посол Украины в Германии (facebook.com/oleksii.makeiev)
Автор: Сергей Пышкин

Андрей Мельник попрощался с Германией и заявил о возвращении в Украину. Новоназначенный посол Алексей Макеев приступит к исполнению обязанностей завтра, 15 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Я возвращаюсь домой с высоко поднятой головой, с чистой совестью и чувством, что я исполнил свой долг перед Украиной", – написал Мельник в Twitter.

Как отмечает Bild со ссылкой на СМИ, уже с завтрашнего дня к выполнению своих обязанностей приступит новый посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника. Уже 23 сентября был назначен новый посол, им стал Алексей Макеев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News