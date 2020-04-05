У Новому Орлеані морги не приймають тіла померлих через ріст числа жертв COVID-19

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Мер заявив, що морги переповнені

Мер Нового Орлеана Латоя Кантрелл заявила, що морги міста переповнені і більше не приймають тіла померлих від захворювання COVID-19. Про це повідомляє телекомпанія CNN.

Підкреслюється, що мер звернулася до уряду з проханням надати додаткові рефрижератори.

“Морги більше не здатні забирати і зберігати їх, так як переповнені. Мені довелося просити федеральний уряд надати додаткові рефрижератори, щоб ми могли подбати про тих, хто вирушив до Бога, але не знайшов заслуженого спокою", - зазначила очільник міста.

Президент США Дональд Трамп раніше назвав Луїзіану наступним потенційним епіцентром коронавірусу після штатів Нью-Йорк і Нью-Джерсі.

У Twitter Кантрелл вказано, що в Луїзіані підтверджені 12 496 випадків коронавірусної хвороби і смерть 409 інфікованих. При цьому у Новому Орлеані зафіксовано 3 966 випадків зараження і 153 смерті.

Нагадаємо, вірусом COVID-19 в усьому світі заразилися 1 203 099 осіб, померло від хвороби 64 774 осіб, вилікувалися - 246 893, про що свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп прогнозував зростання смертності від коронавірусу в США через тиждень.

Підкреслимо також, США направлять додатково тисячі військових для допомоги штатам в боротьбі з коронавірусів COVID-19. Американський лідер відзначив, що це будуть тисячі військовослужбовців і військових медиків.