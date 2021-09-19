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Новообраний мер Йоганнесбурга загинув у ДТП

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Йоганнесбург, Неділя 19 вересня 2021 04:43
Новообраний мер Йоганнесбурга загинув у ДТП Фото: мер Йоганнесбурга загинув у ДТП (facebook.com/africanaccentonlineTV)
Автор: Анна Полисученко

Новообраний мер Йоганнесбурга Джоліді Матонго загинув у ДТП. Він пробув на посаді всього місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Матонго супроводжував президента країни Сиріла Рамафосу в передмісті Йоганнесбурга Соуето, де напередодні муніципальних виборів проходила кампанія партії Африканський національний конгрес.

Матонго був обраний мером найбільшого мегаполісу в ПАР 10 серпня, після того, як його попередник на цій посаді Джефф Махубо помер у липні через коронавірус.

Уряд провінції Гаутенг, адміністративним центром якої є Йоганнесбург, на своїй сторінці в Twitter висловив співчуття у зв'язку із загибеллю глави міста.

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