Нове відео роботи Bayraktar: знищено систему РЕБ окупантів у Київській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного .

Головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення системи РЕБ противника. На кадрах видно скупчення ворожої техніки, по якій наноситься удар. На ролику чутно, як українські оператори Bayraktar кажуть: "Вони (окупанти - ред.) вечеряють".

"Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно "відпрацювали" систему РЕБ противника в Київській області", - написав у своєму Facebook Залужний.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ситуація на фронті залишається непростою, проте противник вже втратив ініціативу.

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