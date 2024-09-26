В Полтаве в стоках на очистных сооружениях обнаружили коронавирус

Ранее РБК-Украина писало, что ученые предупреждают о распространении нового варианта COVID-19 под названием XEC, который уже зафиксирован в Германии, Великобритании, США, Дании и других странах. Этот штамм, впервые обнаруженный в июне 2024 года, имеет новые мутации, которые могут ускорить распространение этой осенью. Хотя обновленные вакцины не охватывают XEC, эксперты уверяют, что они остаются эффективными в предотвращении тяжелых случаев заболевания.

Также мы писали, что в 2024 году COVID-19 в Украине продолжает оставаться серьезной проблемой, хотя масштабы пандемии снизились. Военные действия, разрушение медицинской инфраструктуры и ограниченный доступ к медицинским услугам осложнили борьбу с инфекцией. По данным ВОЗ, вспышки болезни все еще наблюдаются, особенно в регионах с ограниченным доступом к медицинской помощи. Недостаточная вакцинация и уменьшение уровня тестирования затрудняют оценку реального количества случаев заболевания.

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