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В Полтаве в стоках на очистных сооружениях обнаружили коронавирус

Фото: Новые штаммы коронавируса (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

По результатам лабораторных исследований сточных вод на очистных сооружениях Полтавы, были обнаружены возбудители штамма коронавируса "Flirt".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий эпидемиолога Полтавского областного центра контроля и профилактики болезней Александра Перцевого для "Суспільного".

По его словам, при исследовании сточных вод на очистных сооружениях специалисты зафиксировали циркуляцию возбудителей COVID-19. Лабораторный анализ показал, что часть образцов относится к штамму "Flirt", являющемуся мутацией "Омикрона". Перечный пояснил, что вакцина эффективна против этого варианта вируса, поскольку мутации незначительны.

Симптомы коронавируса "Flirt" включают:

  • повышенная температура тела (до 38°C)
  • насморк или заложенность носа
  • головная боль
  • боль в горле и мышцах
  • кашель без дыхательной недостаточности
  • желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея)
  • нарушение обоняния или вкуса

Следует отметить, что перечень симптомов может изменяться из-за постоянных мутации вируса.

Эпидемиолог отмечает, что в течение прошлой недели острыми респираторными инфекциями, включая COVID-19, заболели 6795 человек, что на 5% больше, чем неделей ранее. Коронавирус был подтвержден у 639 человек, один умер. Больше всего больных – в Сергеевской, Великосорочинской, Новоселовской и Мартыновской общинах.

Ранее РБК-Украина писало, что ученые предупреждают о распространении нового варианта COVID-19 под названием XEC, который уже зафиксирован в Германии, Великобритании, США, Дании и других странах. Этот штамм, впервые обнаруженный в июне 2024 года, имеет новые мутации, которые могут ускорить распространение этой осенью. Хотя обновленные вакцины не охватывают XEC, эксперты уверяют, что они остаются эффективными в предотвращении тяжелых случаев заболевания.

Также мы писали, что в 2024 году COVID-19 в Украине продолжает оставаться серьезной проблемой, хотя масштабы пандемии снизились. Военные действия, разрушение медицинской инфраструктуры и ограниченный доступ к медицинским услугам осложнили борьбу с инфекцией. По данным ВОЗ, вспышки болезни все еще наблюдаются, особенно в регионах с ограниченным доступом к медицинской помощи. Недостаточная вакцинация и уменьшение уровня тестирования затрудняют оценку реального количества случаев заболевания.

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