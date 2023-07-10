Новый рекорд. РосСМИ установили гибель по меньшей мере 47 тысяч военных армии РФ

Сколько оккупантов погибло на войне против Украины

Для этого журналисты изучали статистику реестра наследственных дел и статистику Росстата.

"По нашим подсчетам, к концу мая 2023 года на войне погибло примерно 47 тысяч мужчин в возрасте до 50 лет. Это число погибших граждан России", - говорится в сообщении.

Также им удалось оценить количество раненых россиян, однако с гораздо меньшей точностью. Журналисты добавили, что потери боевиков "Л/ДНР" они оценить не смогли.

Как РосСМИ смогли установить количество погибших военных

"В 2022 и 2023 годах количество наследственных дел на мужчин, особенно молодых, резко возросло. Если знать, как часто на умерших определенной возрастной группы заводят наследственные дела, по этому росту можно восстановить избыточную мужскую смертность - то есть реальное количество погибших на войне", - пояснили журналисты.

Отмечается, что за 2022 год на войне погибли по меньшей мере 25 тысяч мужчин до 50 лет (предельный возраст для метода этого исследования), а до 27 мая 2023 года - уже около 47 тысяч.

"Если быть максимально точным, количество погибших с вероятностью 95% лежит в пределах между 40 тысячами и 55 тысячами", - говорится в материале.

Также журналисты отметили, что в реестр наследственных дел попадают далеко не все мужчины, погибшие на войне в Украине. Далеко не у всех есть имущество, которое можно оставить родственникам. Поэтому можно предположить, что количество потерь армии РФ больше.

Раненые и пропавшие без вести

В исследовании говорится, что вместе с тяжелоранеными, которые были уволены со службы из-за травмы, общее количество безвозвратных потерь составляет не менее 125 тысяч человек.

В этот расчет частично входят пропавшие без вести, но не попадают пленные, а также боевики из "ДНР" и "ЛНР", - добавили журналисты.

Потери РФ на войне против Украины

Генеральный штаб ВСУ сегодня сообщил, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 440 российских оккупантов. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла около 234 480 единиц своей живой силы.

В сентябре прошлого года министр обороны РФ заявил, что потери России в войне с Украиной составляют всего 5 937 военных. Эту информацию он озвучил в момент, когда российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении мобилизации в стране.

Однако неоднократно российские СМИ сообщали, что количество потерь армии РФ гораздо больше, чем об этом заявлял Шойгу. Например, за первый месяц контрнаступательных действий ВСУ журналистам удалось установить имена 553 погибших на территории Украины российских оккупантов.

Среди них по меньшей мере один генерал, два полковника и три подполковника и 12 офицеров.