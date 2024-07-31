Новый президент Ирана принял присягу под скандирование "Смерть Америке и Израилю"
Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан принял присягу во вторник после победы на выборах, пообещав улучшить связи Ирана с миром и ослабить ограничение социальных свобод внутри страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы будем продолжать конструктивное и эффективное взаимодействие с миром, основанное на достоинстве, мудрости и целесообразности", - сказал Пезешкиан на заседании парламента с участием иностранных чиновников.
Его победа подняла надежды на потепление антагонистических отношений Ирана с Западом, что могло бы создать возможности для разрядки его ядерного противостояния с мировыми государствами.
Но Пезешкиан вступает в должность в момент эскалации напряженности на Ближнем Востоке из-за конфликта Израиля с ХАМАС в Газе и трансграничных боевых действий с союзником Ирана Хизбаллой в Ливане.
Иран обвинил Соединенные Штаты в поддержке того, что они называют израильскими преступлениями в Газе.
"Те, кто снабжает оружием, которое убивает детей, не могут учить мусульман человечности", – сказал Пезешкиан под скандирование "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".
На церемонии присутствовали лидеры ХАМАС и Исламского джихада, а также высокопоставленные представители поддерживаемого Тегераном движения хуситов Йемена и ливанской Хезболлы.
Напомним, в Иране прошло голосование на выборах президента. Единый кандидат-реформист Масуд Пезешкиан пообещал искать "дружеские отношения" с Западом.
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