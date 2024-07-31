Новый президент Ирана принял присягу под скандирование "Смерть Америке и Израилю"

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан принял присягу во вторник после победы на выборах, пообещав улучшить связи Ирана с миром и ослабить ограничение социальных свобод внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы будем продолжать конструктивное и эффективное взаимодействие с миром, основанное на достоинстве, мудрости и целесообразности", - сказал Пезешкиан на заседании парламента с участием иностранных чиновников.

Его победа подняла надежды на потепление антагонистических отношений Ирана с Западом, что могло бы создать возможности для разрядки его ядерного противостояния с мировыми государствами.

Но Пезешкиан вступает в должность в момент эскалации напряженности на Ближнем Востоке из-за конфликта Израиля с ХАМАС в Газе и трансграничных боевых действий с союзником Ирана Хизбаллой в Ливане.

Иран обвинил Соединенные Штаты в поддержке того, что они называют израильскими преступлениями в Газе.

"Те, кто снабжает оружием, которое убивает детей, не могут учить мусульман человечности", – сказал Пезешкиан под скандирование "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".

На церемонии присутствовали лидеры ХАМАС и Исламского джихада, а также высокопоставленные представители поддерживаемого Тегераном движения хуситов Йемена и ливанской Хезболлы.