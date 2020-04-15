Коронавірус у Новинського: де заразився нардеп

Народний депутат Вадим Новинський, у якого встановили COVID-19, не знає, від кого міг заразитися вірусом. Про це парламентарій розповів в коментарі РБК-Україна.

За його словами, він намагався дотримуватися всі карантинні заходи і ні з ким особливо не спілкувався. Однак депутат вирішив перевіритися, оскільки у нього "було кілька контактів з людьми, які захворіли".

"Тест на коронавірус дав позитивний результат. Вимірювання температури показує 36,8. Комп'ютерна томографія показала, що ніяких змін в легенях немає. Відчуваю себе чудово, але лікарі рекомендують побути кілька днів у лікарні, я виконую їх рекомендації", - сказав виданню Новинський.

На запитання, чи не міг він заразитися від когось із священнослужителів Києво-Печерської Лаври, де вже підтвердили майже 100 випадків інфікування коронавірусом, депутат зазначив, що "навколо Лаври нині надто багато спекуляцій".

"Священики - теж люди і вони теж можуть хворіти. Священики, як і лікарі, які знаходяться на передовій. У лікарні лікують тілесні хвороби, а в церкві - духовні захворювання. Духовні захворювання є основою для тілесних", - прокоментував Новинський.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що у восьми народних депутатів підтверджений діагноз коронавірус.