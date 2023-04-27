На новых спутниковых снимках Мариуполя могут быть могилы оккупантов, - советник мэра

"Это точно не совпадает по времени с периодом эксгумации. Это точно не совпадает с периодом, когда оккупанты собирали трупы по улицам. Это гораздо раньше. Возможно, у нас есть и такая гипотеза, это могут быть могилы не мариупольцев. Потому что россияне должны были где-то хоронить своих убитых оккупантов. И вполне возможно, что это оно", - предположил Андрющенко.

По его словам, чтобы выяснить детали понадобится не менее недели. Он также рассказал, что с середины прошлого года кладбище, на котором обнаружили новые захоронения, было закрыто для посещения и охранялось оккупационной армией.

"Однако время, когда были сделаны спутниковые снимки, не совпадает с периодами, которые позволили бы идентифицировать захоронение как кладбище с погибшими мариупольцами", - отметил Андрющенко.

Он пояснил, что в Мангуше похоронены в подобных захоронениях около 4 тысяч человек, а это захоронение по крайней мере визуально больше.

"На сегодняшний день мы не можем сказать точно, когда появилось это захоронение. Точно знаем, что это захоронение не делали наши коммунальщики, не делали украинские власти. Это захоронение появилось уже за период контроля российской стороной, за период контроля оккупантами. Кто похоронен, сколько похоронено - сегодня мы сказать не можем", - добавил Андрющенко.

Как отмечается, ранее Андрющенко указывал, что обновленные фото оккупированного Мариуполя в Google Maps, судя по разрушениям, сделаны в разные даты после середины марта 2022-го.

Напомним, недавно были обновлены карты по Мариуполю в GoogleMaps. На спутниковых снимках зафиксированы разрушения вследствие бомбардировок войск РФ.

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