Новые санкции против РФ и скандал с издевательством в 211-й бригаде: новости за 16 декабря

Главы Министерств иностранных дел страны Европейского союза сегодня приняли 15-й пакет санкций против России. А СМИ разоблачили издевательства над военными в 211 понтонно-мостовой бригаде.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 16 декабря - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Россияне снова атаковали Украину дронами. Вражеские беспилотники долетели до Киева.

По данным ISW, враг продвинулся под Северском, Торецком, Покровском и Угледаром.

Россияне активно используют на Харьковском направлении снаряды из КНДР, но с ними есть проблемы

Как отметил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, боеприпасы, которые Россия получила из КНДР, часто разрываются в канале ствола пушки или сразу после выстрела, что приводит к значительным потерям артиллерийских средств врага.

Стали известны детали визита Зеленского в Брюссель

Как отметила вице-премьер Ольга Стефанишина, Владимира Зеленского пригласили на первое заседание Европейского Совета после назначения нового президента. На этом заседании Европейская комиссия объявит план на следующие пять лет.

"И, конечно, будет много вопросов, которые планируется обсудить. Встреча в Париже, инициативы Европейской комиссии", - добавила Стефанишина.

Норвегия выделит 240 млн долларов на укрепление украинского флота

Как заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, норвежское правительство выделит 2,7 миллиарда крон (242 млн долларов) на укрепление украинского флота и оказание ему помощи в сдерживании российских военно-морских сил в Черном море.

"Необходимо защитить население и инфраструктуру Украины от атак Черноморского флота России", - сказал он.

Россия бросает в бой солдат КНДР на Курском направлении без бронетехники, - ЦПД

"Тактика действий следующая: КНДРовцев накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков с нескольких направлений одновременно. Потери у них значительные", - отметил руководитель ЦПИ Коваленко.

По его словам, российские военкоры пытаются избегать новостей об этом, скрывая потери.

ЕС принял 15-й пакет санкций против России

В санкционный список попали 54 человека и 30 организаций России, Китая и КНДР, в частности ограничения касаются российского теневого флота.

В Совете ЕС отметили, что вводят санкции против военных РФ, причастных к удару по "Охматдету", руководства компаний в энергетическом секторе, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций.

Президент Словакии заявил, что Украине придется потерять территории ради мира. В МИД ответили

Президент Словакии Петер Пеллегрини недавно завил, что Украина якобы будет вынуждена пойти на территориальные уступки ради достижения мира.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий, комментируя заявление Пеллегрини, отметил, что последний раз, когда словацкие земли были отданы агрессору во имя мира, это не закончилось хорошо.

Российскому генералу, ответственному за применение химического оружия против ВСУ, объявили подозрение

С начала полномасштабной агрессии РФ было зафиксировано более 4 800 случаев использования оккупантами запрещенных химических боеприпасов, в частности гранат "К-1" с отравляющими веществами CS и CN.

По данным следствия, в госпитали и медицинские учреждения было доставлено более 2 000 раненых бойцов ВСУ с химическими поражениями.

В России заговорили о "победе" в войне в 2025 году

"В 2025 году Москва планирует достичь победы в войне в Украине и достижения целей, озвученных Путиным в июне", - заявил Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Он также сказал, что россияне поставили себе цель на 2025 год захватить всю территорию четырех украинских областей - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

Скандал в 211-й бригаде: факты издевательств проверит Главная инспекция Минобороны

СМИ разоблачили издевательства над военными в 211 понтонно-мостовой бригаде. Генштаб инициировал проверку.

"По моему приказу немедленно начинает работу Главная инспекция Минобороны, которая проверит факты, изложенные в статье "Украинской правды" о ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ", - отметил министр обороны Рустем Умеров.

Бундестаг решил судьбу правительства Шольца: будут ли досрочные выборы в Германии

На голосовании в Бундестаге было подано 717 голосов, 207 проголосовали "за" и выразили доверие Олафу Шольцу. Против проголосовали 394, воздержались 116.

Из этого следует, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер теперь должен назначить досрочные выборы в парламент. Вероятно, они состоятся 23 февраля.

Эксперт объяснил, зачем Орбан делает заявления о "рождественском перемирии"

"Он получает максимум от НАТО и от ЕС за счет своей специфической позиции. Он зарабатывает на этом не просто бонусы, он зарабатывает на этом средства. Ему безразлично на Украину, и на Россию в конце концов тоже. На Америку - нет", - рассказал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

РФ привлекает северокорейских солдат к боям, скрывая их потери, - Зеленский

"К сожалению, приходится обороняться еще и от них. Хотя ни одной причины нет, чтобы еще и корейцы погибали в этой войне. Единственная причина - это безумие Путина, которое охватило Россию и подпитывает эту войну. Будем и в дальнейшем защищать наши позиции", - подчеркнул Владимир Зеленский.

В МИД призвали Венгрию прекратить аморальные манипуляции на "рождественском перемирии"

"Призываем венгерскую сторону прекратить аморальные манипуляции на тему мира и Рождества Христова, воздержаться от односторонних контактов с государством-агрессором, что подрывает совместные усилия для восстановления справедливого мира", - отметили в министерстве.