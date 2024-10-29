Как в Украине борются с инсультами: какие симптомы и профилактика заболевания

Благодаря системным изменениям в медицинской инфраструктуре Украины количество инсультных центров возросло, а качество услуг продолжает улучшаться.
Как помогают инсультные центры
Отмечается, что в Украине была создана сеть специализированных больниц, где предоставляется бесплатное лечение и реабилитация для пациентов с инсультами в соответствии с требованиями Национальной службы здоровья.
Инсультные центры теперь оснащены современными КТ- и МРТ-аппаратами, что позволяет быстро проводить диагностику, необходимую для эффективного тромболизиса и механической тромбэктомии. Это в свою очередь значительно повышает шансы восстановления функций у пациентов.
Новые подходы к лечению инсультов помогли существенно приблизиться к европейским стандартам по борьбе с инсультами, определенным в Декларации по борьбе с инсультами к 2030 году.
Сообщается, что благодаря принятым мерам и оборудованию, в первой половине 2024 удалось значительно улучшить статистику спасения пациентов с инсультами.
В частности, тромболизис, критически важная процедура растворения тромбов в сосудах головного мозга, была проведена в 12,5% случаев инсультов, что в 25 раз превышает показатели 2018 года.
Кроме того, еще одно жизненно важное вмешательство врачей – механическая тромбэктомия, которое может обеспечить до 50% сохранения функциональности пациента, было выполнено в 1,9% случаев за первое полугодие 2024 года, что в 20 раз превышает показатели пятилетней давности.
"В настоящее время 227 больниц по всей стране законтрактованы по соответствующему пакету с Национальной службой здоровья Украины, где пациенты имеют возможность получить бесплатные услуги при остром мозговом инсульте. С начала 2024 года медицинскую помощь при инсульте в рамках ПМГ получили 106 029 пациентов ", - отметили в Минздраве.
Как получить лекарства
В министерстве напомнили, что пациенты с гипертонией (которая может вызвать инсульт) могут воспользоваться правительственной программой "Доступные лекарства" и получить необходимые лекарства безвозмездно или с частичной доплатой.
В Минздраве сообщили, что за январь-сентябрь 2024 года более 800 тысяч пациентов погасили 1 321 238 рецептов на лекарственные средства для профилактики и лечения инсультов и инфарктов по этой программе.
Симптомы:
Также в министерстве напомнили симптомы инсульта:
- Вещание (неразборчивая речь или непонимание слов).
- Лицо (внезапная асимметрия лица или "кривая" улыбка).
- Головокружение (потеря равновесия, координации при ходьбе, резкая головная боль, словно от удара).
- Глаза (внезапное ухудшение зрения, двоение в глазах).
- Конечности (внезапная слабость, онемение, чаще с одной стороны, также у пациента нет сил что-то сделать руками).
Профилактика:
В Минздраве обратили внимание, что лучший способ снизить риск возникновения инсульта - это профилактика, которая включает:
- контроль артериального давления,
- ограничение потребления соли, употребление пищи с низким содержанием трансжиров и соблюдение правил здорового питания,
- физическая активность,
- отказ от курения и употребления алкоголя,
- соблюдение назначений врача, если у вас он диагностировал заболевание.
Важно помнить, что при первых признаках инсульта необходимо срочно вызвать скорую по номеру 103, что значительно повысит шансы человека на успешное лечение и реабилитацию.