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Как в Украине борются с инсультами: какие симптомы и профилактика заболевания

Вторник 29 октября 2024 20:56
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Как в Украине борются с инсультами: какие симптомы и профилактика заболевания Фото: врач (pon org.ua)
Автор: Нина Еланская

Во Всемирный день борьбы с инсультом, отмечаемый 29 октября, Министерство здравоохранения заявило о значительном прогрессе в приближении к европейским стандартам его лечения в Украине. Также украинцам рассказали о первых симптомах и профилактике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Благодаря системным изменениям в медицинской инфраструктуре Украины количество инсультных центров возросло, а качество услуг продолжает улучшаться.

Как помогают инсультные центры

Отмечается, что в Украине была создана сеть специализированных больниц, где предоставляется бесплатное лечение и реабилитация для пациентов с инсультами в соответствии с требованиями Национальной службы здоровья.

Инсультные центры теперь оснащены современными КТ- и МРТ-аппаратами, что позволяет быстро проводить диагностику, необходимую для эффективного тромболизиса и механической тромбэктомии. Это в свою очередь значительно повышает шансы восстановления функций у пациентов.

Новые подходы к лечению инсультов помогли существенно приблизиться к европейским стандартам по борьбе с инсультами, определенным в Декларации по борьбе с инсультами к 2030 году.

Сообщается, что благодаря принятым мерам и оборудованию, в первой половине 2024 удалось значительно улучшить статистику спасения пациентов с инсультами.

В частности, тромболизис, критически важная процедура растворения тромбов в сосудах головного мозга, была проведена в 12,5% случаев инсультов, что в 25 раз превышает показатели 2018 года.

Кроме того, еще одно жизненно важное вмешательство врачей – механическая тромбэктомия, которое может обеспечить до 50% сохранения функциональности пациента, было выполнено в 1,9% случаев за первое полугодие 2024 года, что в 20 раз превышает показатели пятилетней давности.

"В настоящее время 227 больниц по всей стране законтрактованы по соответствующему пакету с Национальной службой здоровья Украины, где пациенты имеют возможность получить бесплатные услуги при остром мозговом инсульте. С начала 2024 года медицинскую помощь при инсульте в рамках ПМГ получили 106 029 пациентов ", - отметили в Минздраве.

Как получить лекарства

В министерстве напомнили, что пациенты с гипертонией (которая может вызвать инсульт) могут воспользоваться правительственной программой "Доступные лекарства" и получить необходимые лекарства безвозмездно или с частичной доплатой.

В Минздраве сообщили, что за январь-сентябрь 2024 года более 800 тысяч пациентов погасили 1 321 238 рецептов на лекарственные средства для профилактики и лечения инсультов и инфарктов по этой программе.

Симптомы:

Также в министерстве напомнили симптомы инсульта:

  • Вещание (неразборчивая речь или непонимание слов).
  • Лицо (внезапная асимметрия лица или "кривая" улыбка).
  • Головокружение (потеря равновесия, координации при ходьбе, резкая головная боль, словно от удара).
  • Глаза (внезапное ухудшение зрения, двоение в глазах).
  • Конечности (внезапная слабость, онемение, чаще с одной стороны, также у пациента нет сил что-то сделать руками).

Профилактика:

В Минздраве обратили внимание, что лучший способ снизить риск возникновения инсульта - это профилактика, которая включает:

  • контроль артериального давления,
  • ограничение потребления соли, употребление пищи с низким содержанием трансжиров и соблюдение правил здорового питания,
  • физическая активность,
  • отказ от курения и употребления алкоголя,
  • соблюдение назначений врача, если у вас он диагностировал заболевание.

Важно помнить, что при первых признаках инсульта необходимо срочно вызвать скорую по номеру 103, что значительно повысит шансы человека на успешное лечение и реабилитацию.

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