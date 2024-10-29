Как в Украине борются с инсультами: какие симптомы и профилактика заболевания

Во Всемирный день борьбы с инсультом, отмечаемый 29 октября, Министерство здравоохранения заявило о значительном прогрессе в приближении к европейским стандартам его лечения в Украине. Также украинцам рассказали о первых симптомах и профилактике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Благодаря системным изменениям в медицинской инфраструктуре Украины количество инсультных центров возросло, а качество услуг продолжает улучшаться.

Как помогают инсультные центры

Отмечается, что в Украине была создана сеть специализированных больниц, где предоставляется бесплатное лечение и реабилитация для пациентов с инсультами в соответствии с требованиями Национальной службы здоровья.

Инсультные центры теперь оснащены современными КТ- и МРТ-аппаратами, что позволяет быстро проводить диагностику, необходимую для эффективного тромболизиса и механической тромбэктомии. Это в свою очередь значительно повышает шансы восстановления функций у пациентов.

Новые подходы к лечению инсультов помогли существенно приблизиться к европейским стандартам по борьбе с инсультами, определенным в Декларации по борьбе с инсультами к 2030 году.

Сообщается, что благодаря принятым мерам и оборудованию, в первой половине 2024 удалось значительно улучшить статистику спасения пациентов с инсультами.

В частности, тромболизис, критически важная процедура растворения тромбов в сосудах головного мозга, была проведена в 12,5% случаев инсультов, что в 25 раз превышает показатели 2018 года.

Кроме того, еще одно жизненно важное вмешательство врачей – механическая тромбэктомия, которое может обеспечить до 50% сохранения функциональности пациента, было выполнено в 1,9% случаев за первое полугодие 2024 года, что в 20 раз превышает показатели пятилетней давности.

"В настоящее время 227 больниц по всей стране законтрактованы по соответствующему пакету с Национальной службой здоровья Украины, где пациенты имеют возможность получить бесплатные услуги при остром мозговом инсульте. С начала 2024 года медицинскую помощь при инсульте в рамках ПМГ получили 106 029 пациентов ", - отметили в Минздраве.

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