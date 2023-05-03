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Новые фантазии. ФСБ уверяет, что якобы предотвратила "теракт" в Крыму

Фото: ФСБ нафантазировала очередные "теракты" в Крыму (instagram com fsb_rossii_official)
Автор: Наталья Юрченко

Российская ФСБ нафантазировала новые "теракты" и уверяет, что предотвратила их. Россияне утверждают, что целями "атак" якобы была оккупационная "власть" Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Россияне обвиняют в подготовке так называемых "терактов" Главное управление разведки Минобороны, а организатором называют заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовца.

ФСБ утверждает, что якобы предотвратила серию "терактов", целями которых были так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, "спикер парламента" Владимир Константинов, "мэр" Ялты Янина Павленко.

Кроме того, российские силовики нафантазировали, что задержали "членов украинской агентурной группы" и говорят, что в нее входили россияне и украинцы, а гражданин Украины и Болгарии якобы доставлял взрывчатку и оружие.

"У задержанных обнаружено 5 готовых к применению бомб, электродетонаторы, механизмы радиоуправления, трекеры для слежки", - утверждают росСМИ.

Напомним, россияне обвинили Украину в "атаке" на военный аэродром в Брянской области.

Также в ночь на 3 мая в Краснодарских странах РФ вспыхнула нефтебаза, находившаяся неподалеку от Крымского моста. Россияне заявили, что резервуар с топливом якобы "атаковали" украинские дроны.

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