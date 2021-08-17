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Новий Toyota Land Cruiser 300 випробували на справжньому бездоріжжі

Автор: Вадим Добровольский

Блогери відправили на бездоріжжя флагманську версію Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. Автомобіль їде по піску, долає броди і стрибає з трамплінів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Land Cruiser Channel.

На роликах на каналі Land Cruiser Cannel позашляховик опиняэться, що називається, у своїй стихії. Машина долає глибокий брід, перестрибує через кам'янистий яр і т.д.

Судячи з відео, автотомобіль впорався з усіма випробуваннями, так що шанувальникам Ленд Крузера ще тільки належить знайти межу позашляхових можливостей "трьохсотки".

Цікаво, що ролики демонструють не тільки хорошу прохідність машини, а й помітно поліпшену керованість у порівнянні з попередником серії LC200. Так, під час дріфту на піску машина не намагається зірватися в неконтрольований занос і не відчуває критичних кренів, які могли б привести до перевороту.

Автори каналу роздобули для випробувань флагманську версію Land Cruiser GR Sport. Вона відрізняється наявністю примусового блокування переднього міжколісного диференціала, електронною системою кінетичної стабілізації підвіски (E-KDSS), а також збільшеними ходами підвіски – 715 міліметрів проти 630 міліметрів у машин без E-KDSS.

На українському ринку новий Land Cruiser 300 доступний поки що з єдиним бензиновим мотором об'ємом 3,5 літра на 415 к.с. Незабаром в моторній лінійці з'явиться і турбодизельний V6 об'ємом 3,3 літра потужністю 299 кінських сил з максимальним крутним маоментом в 700 Нм.

Раніше повідомлялося, що у США ентузіасти превралили пікап Dodge Ram в кабріолет. Для цього машині зрізали дах.

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