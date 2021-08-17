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Новий Toyota Land Cruiser 300 випробували на справжньому бездоріжжі

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Вівторок 17 серпня 2021 14:32
Новий Toyota Land Cruiser 300 випробували на справжньому бездоріжжі Фото: Toyota Land Cruiser 300 GR Sport (скріншот)
Автор: Вадим Добровольский

Блогери відправили на бездоріжжя флагманську версію Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. Автомобіль їде по піску, долає броди і стрибає з трамплінів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Land Cruiser Channel.

На роликах на каналі Land Cruiser Cannel позашляховик опиняэться, що називається, у своїй стихії. Машина долає глибокий брід, перестрибує через кам'янистий яр і т.д.

Судячи з відео, автотомобіль впорався з усіма випробуваннями, так що шанувальникам Ленд Крузера ще тільки належить знайти межу позашляхових можливостей "трьохсотки".

Цікаво, що ролики демонструють не тільки хорошу прохідність машини, а й помітно поліпшену керованість у порівнянні з попередником серії LC200. Так, під час дріфту на піску машина не намагається зірватися в неконтрольований занос і не відчуває критичних кренів, які могли б привести до перевороту.

Новий Toyota Land Cruiser 300 випробували на справжньому бездоріжжіАвтори каналу роздобули для випробувань флагманську версію Land Cruiser GR Sport. Вона відрізняється наявністю примусового блокування переднього міжколісного диференціала, електронною системою кінетичної стабілізації підвіски (E-KDSS), а також збільшеними ходами підвіски – 715 міліметрів проти 630 міліметрів у машин без E-KDSS.

На українському ринку новий Land Cruiser 300 доступний поки що з єдиним бензиновим мотором об'ємом 3,5 літра на 415 к.с. Незабаром в моторній лінійці з'явиться і турбодизельний V6 об'ємом 3,3 літра потужністю 299 кінських сил з максимальним крутним маоментом в 700 Нм.

Раніше повідомлялося, що у США ентузіасти превралили пікап Dodge Ram в кабріолет. Для цього машині зрізали дах.

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