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Нова Зеландія вводить систему "світлофора" для боротьби з COVID

Автор: Валерія Поліщук

Нова Зеландія відмовляється від введення жорстких обмежень по всій території країни. З 3 грудня в країні запрацює система "світлофора" для оповіщення про ризики covid-19 замість локдаунів.

Про це заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

До серпня Нова Зеландія залишалася в основному вільною від COVID-19, але не змогла перемогти спалах "Дельта" штаму, що змусило уряд відмовитися від стратегії ліквідації.

Найбільше місто країни Окленд перебувало в режимі ізоляції понад 90 днів, хоча нещодавно деякі заходи були ослаблені.

"Сувора правда полягає в тому, що штам "Дельта" вже тут і нікуди не дінеться, але Нова Зеландія добре підготовлена до боротьби з ним завдяки високим показникам вакцинації і новітнім заходам безпеки, включаючи систему "світлофора" і Vaccine Pass", - заявила прем'єр.

Згідно з новою системою, регіони будуть оцінюватися як червоні, помаранчеві або зелені в залежності від рівня впливу COVID-19 і рівня вакцинації.

Окленд, Епіцентр спалаху "Дельта", почне з червоного кольору, що зробить обов'язковим носіння масок і обмежить скупчення людей в громадських місцях.

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