RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Нова Зеландія та Україна порушили питання про взаємне визання COVID-сертифікатів

Автор: Сергій Пишкін

Під час зустрічі заступника міністра МЗС Євгенія Єніна та посла Нової Зеландії Мері Терстон, сторони порушили питання взаємного визнання COVID-сертифікатів. Україна, зі свого боку, подякувала країні за її участь в саміті Кримської платформи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Заступник міністра МЗС подякував послу Нової Зеландії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за участь країни в саміті Кримської платформи.

"Відзначивши високий рівень співпраці в рамках міжнародних організацій, дипломати також обговорили актуальні питання співробітництва України та Нової Зеландії, взаємодію у протидії глобальним викликам, зокрема пандемії COVID-19, кібератакам та гібридним загрозам", - відзначає пресслужба МЗС.

Зокрема, Єнін порушив питання щодо взаємного визнання документів про вакцинацію від коронавірусу та спрощення візового режиму Нової Зеландії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая ЗеландияМЗСКримська платформа