Нова Зеландія відкриває кордони: з 2022 року країна прийматиме вакцинованих туристів

За словами міністра боротьби з COVID-19 Кріса Хіпкінса, з 16 січня в'їзд до Нової Зеландії буде дозволено громадянам країни та резидентам, які зараз знаходяться в Австралії.

З 13 лютого кордони відкриють для мешканців Нової Зеландії, які перебувають в усіх інших країнах.

З 30 квітня буде відкрито кордони країни для всіх вакцинованих туристів. Однак мандрівники мають пройти 7-денну самоізоляцію після прибуття.

Зазначають, що станом на 24 листопада у Новій Зеландії зареєстрували 10 025 випадків коронавірусної інфекції. За добу померло 40 людей.