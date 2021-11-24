RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Нова Зеландія відкриває кордони: з 2022 року країна прийматиме вакцинованих туристів

Автор: Іванна Шовкун

Наступного року Нова Зеландія буде відкрита для туристів, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу. Влада розробила поетапний план відкриття кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За словами міністра боротьби з COVID-19 Кріса Хіпкінса, з 16 січня в'їзд до Нової Зеландії буде дозволено громадянам країни та резидентам, які зараз знаходяться в Австралії.

З 13 лютого кордони відкриють для мешканців Нової Зеландії, які перебувають в усіх інших країнах.

З 30 квітня буде відкрито кордони країни для всіх вакцинованих туристів. Однак мандрівники мають пройти 7-денну самоізоляцію після прибуття.

Зазначають, що станом на 24 листопада у Новій Зеландії зареєстрували 10 025 випадків коронавірусної інфекції. За добу померло 40 людей.

Нагадаємо, Нова Зеландія відмовляється від запровадження жорстких обмежень по всій території країни. З 3 грудня в країні почне працювати система "світлофора" для сповіщення про ризики COVID-19 замість локдаунів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая Зеландия