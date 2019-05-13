Нова Зеландія починає розслідування масового вбивства в мечетях Крайстчерча

У понеділок, 13 травня, Нова Зеландія почала розслідування теракту в мечетях в Крайстчерчі, внаслідок якого загинула 51 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн приготувалася організувати спільну нараду у Франції, яке покликане надати глобальну підтримку в боротьбі з насильством в Інтернеті.

Очікується, що на зустрічі будуть присутні представники Facebook, Google, Twitter та інших технологічних компаній, хоча глава Facebook Марк Цукерберг не буде присутній.

"Йдеться не про підрив або обмеження свободи слова. Йдеться про ці компанії і про те, як вони працюють", - сказала Ардерн.

В ході розслідування, яке проведе Королівська комісія Нової Зеландії вивчить діяльність підозрюваного бойовика, усроівшего стрілянину, і використання соціальних мереж і міжнародних зв'язків.

"Висновки Комісії допоможуть забезпечити, щоб такого нападу тут більше ніколи не було", - сказав Ардерн.

Комісія повідомить про свої висновки уряду 10 грудня.

Нагадаємо, 12 травня число загиблих при нападах на мечеті в Крайстчерчі 15 березня 2019 року зросло до 51. Так, громадянин Туреччини Зекерія Туян помер в лікарні після отриманих поранень.