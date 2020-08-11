Нова Зеландія фіксує спалах COVID-19 через 102 дні без вірусу

У найбільшому новозеландському місті Окленд виявили 4 нових випадки коронавирусной хвороби в одній із сімей. З-за цього в місті ввели карантин.

Про це повідомляє Euronews.

Так, Нова Зеландія зареєструвала перші випадки зараження COVID-19 після 102 днів без будь-якої внутрішньої передачі в країні.

Вірус виявили в одній з родин Окленда. У чоловіка були симптоми хвороби протягом 5 днів. Він заявив, що до цього не їздив за кордон. Таким чином влада не змогла назвати джерело передачі вірусу.

В результаті COVID-19 виявили ще у трьох членів сім'ї.

У Мінохоронздоров'я країни стверджують, що відстежили всі контакти заражених, а людей протестували.

Всі близькі контакти цих чотирьох пацієнтів будуть залишатися в самоізоляції протягом 14 днів, незалежно від результатів їх тестування, а всі випадкові контакти будуть залишатися в самоізоляції до тих пір, поки вони не отримають результати своїх тестів.

В Окленді ввели карантин. На три дні у місті закриють кафе, бари, ресторани, а також інші підприємства. Буде заборонено в'їжджати в місто з інших місцевостей.

"Ці три дні дадуть нам час оцінити ситуацію, зібрати інформацію, переконатися, що у нас є широке відстеження контактів, щоб ми могли дізнатися більше про те, як виник цей випадок, і прийняти рішення про те, як реагувати на нього, як тільки у нас буде додаткова інформація", - сказала прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн на прес-конференції.

Нагадаємо, на початку червня влада країни рапортувала, що в Новій Зеландії не залишилося активних випадків коронавірусної хвороби, а з 9 червня скасували всі карантинні обмеження, крім прикордонного контролю.