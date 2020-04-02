Новий спалах коронавіруса в Китаї: за добу зафіксували 1,6 тисяч заражень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також в Китаї за добу 7 осіб померли від COVID-19

У Китаї за минулу добу офіційно підтвердили 1,6 тисячі нових випадків коронавіруса. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив лікар, до цього Китаю вдавалося стримувати поширення хвороби.

"На жаль, зареєстровано в Китаї за минулу добу 1,6 тис. Нових випадків коронавирусной хвороби. До цього Китаю вдавалося стримувати коронавирусную хвороба. Сьогодні вони офіційно повідомили про нові 1,6 тис. випадків на добу. З них 7 - вже закінчилися летальним результатом", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, 30 березня в Китаї не було зафіксовано жодного нового випадку смерті від коронавіруса або випадки захворювання COVID-19. При цьому на наступний день, 31 березня, в країні вже було виявлено 79 випадків зараження, а також 5 смертей від коронавіруса.

Також РБК-Україна писало, що американська розвідка в секретному звіті Білого дому заявила, що влада Китаю приховали справжню кількість заражених і померлих в країні внаслідок спалаху коронавіруса.

Зазначимо, станом на 2 березня в Китаї офіційно підтверджені понад 81 випадку зараження коронавірусом, з них більше 3,3 тисяч стали летальними.