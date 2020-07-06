Новий спалах коронавірусу в Ізраїлі: влада посилює карантин

Через спалах коронавірусу в Ізраїлі посилюють карантин. Уряд країни підтримав вимоги МОЗ і затвердив рішення про повне закриття закладів культури, банкетних залів, тренажерних залів, басейнів, барів і клубів.

Про це повідомляє видання "Новини Ізраїлю".

При цьому синагоги залишаться відкритими за наполяганням Міністерства внутрішніх справ. Кабмін Ізраїлю вирішив обмежитися введенням ліміту на чисельність прихожан - до 19 осіб.

Зазначено, що готелі можуть продовжувати працювати, проте без басейнів, барів і клубів.

Ресторани залишаються відкритими, але із забороною впускати в приміщення понад 20 осіб. Ще 30 можна розмістити на відкритій веранді, якщо така є. Власникам ресторанів пообіцяли компенсації за завдані збитки.

Крім того, збори не більше 20 осіб у приміщеннях дозволені при дотриманні двометрової дистанції між присутніми. При цьому обов'язкове носіння масок.

Влада вирішила перевести третину державних службовців на віддалений режим роботи.

Підкреслюється, що МОЗ вимагає повернути й обмеження на число пасажирів в автобусах, заборонити водіям включати кондиціонери і закривати вікна. Але через різкі заперечення міністра транспорту рішення поки не прийняли. Не прийняли його і щодо іншої вимоги МОЗ - закрити літні табори для дітей старше 10 років.

Проте обмеження в автобусах і закриття літніх таборів включені в список урядових рішень, поширений прес-службою міністерства.

Нагадаємо, 2 липня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху анонсував посилення карантину через стрімко зростання кількості нових випадків COVID-19.

Як писало РБК-Україна, уряд Ізраїлю продовжив заборону на в'їзд іноземців на територію країни до 1 серпня.