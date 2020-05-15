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Новий спалах COVID-19 у Києві: в жіночому будинку-інтернаті виявили понад 80 хворих

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 15:33
Новий спалах COVID-19 у Києві: в жіночому будинку-інтернаті виявили понад 80 хворих
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Спалах коронавірусу виявили у Дарницькому будинку-інтернаті

У Києві зафіксували понад 80 нових випадків коронавірусу у Дарницькому жіночому будинку-інтернаті. Серед хворих - 53 вихованки віком від 7 до 35 років, а також 28 чоловік персоналу.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

"У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат сьогодні підтвердили захворювання у 81 людини. Там спочатку виявили хвору жінку-робітницю. І після цього зробили ПЛР-тести всім вихованцям та персоналу закладу. Загалом протестували 182 людини. За результатами тестів - хворих 81 людина: 53 вихованки віком від 7 до 35 років, 26 жінок і двоє чоловіків з персоналу інтернату", - повідомив Кличко.

Як зазначив мер, госпіталізовано 3 пацієнтів з числа персоналу. Решта персоналу перебуває на самоізоляції будинку. Вихованки закладу знаходяться у задовільному стані і отримують медичну допомогу в інтернаті.

"Як з'ясували, вірус занесла одна жінка - молодша медсестра однієї з груп інтернату. Зазначу, що такі інтернати працюють у закритому режимі. Окрім персоналу їх ніхто не відвідує", - зазначив Кличко.

У КМДА зазначили, що зараз будинок-інтернат повністю закритий на карантин. Проводяться заходи з посиленої дезінфекції та медичне обстеження. На в'їзді на територію чергують рятувальники і поліція.

Також Кличко повідомив, що планується перевірка вихованців і персоналу Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, 2 міських будинків престарілих та 4 спецустанов для жінок і чоловіків.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу у Києві виявили 56 нових випадків зараження коронавірусом. Серед хворих - дев'ять медиків. Також за 14 травня підтвердили один летальний випадок COVID-19. Всього в столиці було 2068 хворих, 43 пацієнти померли.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КиївКиївинтернатыКоронавірус
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