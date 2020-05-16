Новий спалах COVID-19 в Києві та допомога від Європарламента: новини за 15 травня

В київському будинку-інтернаті виявили понад 80 хворих на COVID-19, Європарламент схвалив виділення Україні 1,2 млрд євро допомоги, українські військові потрапили під обстріл у районі Оріхового. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 15 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні

В Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових випадків COVID-19. За останню добу зафіксовано 528 нових випадків. Так, станом на 9:00 16 травня в Україні є 17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужали. За останню добу зафіксовано 528 нових випадків.

В Україні запустили посилене тестування на коронавірус. Тестувати зокрема будуть медиків та правоохоронців.

У Києві зафіксували понад 80 нових випадків коронавірусу у Дарницькому жіночому будинку-інтернаті. Серед хворих - 53 вихованки віком від 7 до 35 років, а також 28 чоловік персоналу.

Деякі керівники закладів охорони не повідомляють про захворювання медиків на COVID-19 Державну службу з питань праці. З понад 3 тисяч випадків захворювання на COVID-19 серед медиків повідомили тільки про кожного другого.

Офіс президента опублікував оновлені списки санкцій проти Росії

Офіс президента України оприлюднив оновлені списки санкцій проти Росії. Зокрема, санкції зняли з кількох фізичних та юридичних осіб.

В оновленому списку фігурують 377 фізичних, а також 235 юридичних осіб. Санкції вводяться на строк від одного до трьох років, при цьому кілька людей і компаній виключили зі списків.

Європарламент схвалив виділення Україні 1,2 млрд євро допомоги

Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати десяти країн-сусідів та країн-кандидатів на членство в ЄС пакет макрофінансової допомоги в 3 млрд євро для протидії економічним наслідкам пандемії коронавірусу. Так, для України передбачено 1,2 млрд євро.

"За" це рішення на пленарному засіданні в Брюсселі проголосували 547 євродепутатів, "проти" - 93 парламентарії, ще 47 - утрималися.

Українські військові потрапили під обстріл поблизу Оріхового, є поранені

Проросійські бойовики сьогодні, 15 травня, здійснили підступний обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Оріхового. В результаті обстрілу поранення отримали 2 військових.

За даними командування, російсько-окупаційні сили обстріляли позиції українських підрозділів з автоматичних станкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення. Постраждалих військових оперативно доставили до лікувального закладу та надали медичну допомогу.

Синоптик Діденко дала прогноз на вихідні: погода на будь-який смак

Погода в Україні 16 травня знову піднесе громадянам країни весняні сюрпризи. У суботу вночі, в перший день вихідних на територію держави прийдуть сильні опади. Дощі варто очікувати в західних областях України, Півночі і Центрі. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці Наталка Діденко.

Вже вдень опади проберуться на іншу частину України. У центральних і північних областях вони будуть помірними і короткочасними, а от мешканцям західних регіонів варто не забути парасольки, але вже до вечора суботи дощі підуть далі.