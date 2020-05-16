Новий спалах COVID-19 в Києві та допомога від Європарламента: новини за 15 травня

В київському будинку-інтернаті виявили понад 80 хворих на COVID-19, Європарламент схвалив виділення Україні 1,2 млрд євро допомоги, українські військові потрапили під обстріл у районі Оріхового. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 15 травня, - в матеріалі РБК-Україна
Коронавірус в Україні
В Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових випадків COVID-19. За останню добу зафіксовано 528 нових випадків. Так, станом на 9:00 16 травня в Україні є 17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужали. За останню добу зафіксовано 528 нових випадків.
Офіс президента опублікував оновлені списки санкцій проти Росії
Офіс президента України оприлюднив оновлені списки санкцій проти Росії. Зокрема, санкції зняли з кількох фізичних та юридичних осіб.
В оновленому списку фігурують 377 фізичних, а також 235 юридичних осіб. Санкції вводяться на строк від одного до трьох років, при цьому кілька людей і компаній виключили зі списків.
Європарламент схвалив виділення Україні 1,2 млрд євро допомоги
Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати десяти країн-сусідів та країн-кандидатів на членство в ЄС пакет макрофінансової допомоги в 3 млрд євро для протидії економічним наслідкам пандемії коронавірусу. Так, для України передбачено 1,2 млрд євро.
"За" це рішення на пленарному засіданні в Брюсселі проголосували 547 євродепутатів, "проти" - 93 парламентарії, ще 47 - утрималися.
Українські військові потрапили під обстріл поблизу Оріхового, є поранені
Проросійські бойовики сьогодні, 15 травня, здійснили підступний обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Оріхового. В результаті обстрілу поранення отримали 2 військових.
За даними командування, російсько-окупаційні сили обстріляли позиції українських підрозділів з автоматичних станкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
В результаті ворожого обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення. Постраждалих військових оперативно доставили до лікувального закладу та надали медичну допомогу.
Синоптик Діденко дала прогноз на вихідні: погода на будь-який смак
Погода в Україні 16 травня знову піднесе громадянам країни весняні сюрпризи. У суботу вночі, в перший день вихідних на територію держави прийдуть сильні опади. Дощі варто очікувати в західних областях України, Півночі і Центрі. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці Наталка Діденко.
Вже вдень опади проберуться на іншу частину України. У центральних і північних областях вони будуть помірними і короткочасними, а от мешканцям західних регіонів варто не забути парасольки, але вже до вечора суботи дощі підуть далі.