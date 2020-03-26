В Японії оголосили нову хвилю епідемії коронавірусу

Фото: Сіндзо Абе (flickr.com/nato)

Разом з тим, в Японії було зареєстровано 1314 випадків захворювання коронавірусом

В Токіо нова хвиля епідемії коронавірусу, зареєстровано більше 45 випадків смертей. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, станом на 26 березня зареєстровано 1314 випадків захворювання коронавірусом всередині країни.

"Я сказав прем'єр-міністрові Абе, що існує високий ризик широкого поширення коронавірусу", - заявив міністр охорони здоров'я Катсунобу Като після зустрічі з Сіндзо Абе і міністром економіки Ясутоші Нісімура.

Видання пише, що прем'єр-міністр може оголосити надзвичайний стан, якщо хвороба становить серйозну небезпеку для життя людей і, якщо її швидке поширення загрожує серйозними економічними збитками.

Нагадаємо, Японія через коронавірус запропонувала відкласти Олімпіаду в Токіо на рік, не пізніше літа 2021 року.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров'я фіксує значне прискорення поширення коронавірусу в Сполучених Штатах Америки. США можуть стати новим епіцентром коронавірусу.