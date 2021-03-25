Нова мета вакцинації у США і міграційна криза: Байден проведе першу прес-конференцію

У четвер президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повинен викласти нову мету вакцинації від коронавірусу в США. Сьогодні він проведе свою першу офіційну прес-конференцію у Білому домі.

Агентство вказує, що Байден може зіткнутися з гострими питаннями про недавнє зростання числа прохачів притулку на кордоні США і Мексики і про плани поділитися вакцинами від коронавірусу з іншими країнами.

В останні дні помічники готували потенційні питання і відповіді для президента-демократа, щоб підготуватися до заходу. Прес-конференція повинна початися о 13:15 за місцевим часом.

У залі будуть знаходитися всього кілька десятків журналістів новинних агентств, обраних Асоціацією кореспондентів Білого дому. Такі обмеження пов'язані з пандемією коронавірусу.

Reuters звертає увагу, що на минулому тижні глава США заявив, що його мета - зробити 100 мільйонів щеплень. Вона була досягнута достроково, через що Байден пообіцяв оголосити нову мету на цьому тижні. Очікується, що президент зробить це саме на прес-конференції.

Американський лідер також може зіткнутися з питаннями про його плани щодо посилення контролю над зброєю після двох масових перестрілок у Штатах менш ніж за тиждень.

У вівторок Байден закликав законодавців прийняти більш жорсткі заходи з контролю за зброєю, але республіканська підтримка таких дій невисока.