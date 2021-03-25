ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нова мета вакцинації у США і міграційна криза: Байден проведе першу прес-конференцію

Новость на русском → США, Четвер 25 березня 2021 13:17
Нова мета вакцинації у США і міграційна криза: Байден проведе першу прес-конференцію Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

У четвер президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повинен викласти нову мету вакцинації від коронавірусу в США. Сьогодні він проведе свою першу офіційну прес-конференцію у Білому домі.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство вказує, що Байден може зіткнутися з гострими питаннями про недавнє зростання числа прохачів притулку на кордоні США і Мексики і про плани поділитися вакцинами від коронавірусу з іншими країнами.

В останні дні помічники готували потенційні питання і відповіді для президента-демократа, щоб підготуватися до заходу. Прес-конференція повинна початися о 13:15 за місцевим часом.

У залі будуть знаходитися всього кілька десятків журналістів новинних агентств, обраних Асоціацією кореспондентів Білого дому. Такі обмеження пов'язані з пандемією коронавірусу.

Reuters звертає увагу, що на минулому тижні глава США заявив, що його мета - зробити 100 мільйонів щеплень. Вона була досягнута достроково, через що Байден пообіцяв оголосити нову мету на цьому тижні. Очікується, що президент зробить це саме на прес-конференції.

Американський лідер також може зіткнутися з питаннями про його плани щодо посилення контролю над зброєю після двох масових перестрілок у Штатах менш ніж за тиждень.

У вівторок Байден закликав законодавців прийняти більш жорсткі заходи з контролю за зброєю, але республіканська підтримка таких дій невисока.

Раніше РБК-Україна писало, що адміністрація Байдена відкладає його телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським через низку очікувань.

Також повідомлялося, що глава США візьме участь у саміті Європейської ради 25 березня, на якому буде обговорюватися питання взаємин з Китаєм і Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Коронавірус
NEWS
Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру
Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"