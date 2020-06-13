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Нова сила зайки! Епатажна MARUV влаштувала пікантний фотосет прямо на балконі

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MARUV не перестає вражати фанів сміливими експериментами з образами

MARUV обожнює влаштовувати "гарячі" фотосесії в епатажних зухвалих образах і відвертих вбраннях. Українська топ-виконавиця зовсім нещодавно приголомшила фанів пікантними знімками практично без одягу, але і цього разу артистка змогла здивувати шанувальників.

Анна Корсун в яскраво-червоному "грайливому" костюмі з ременями, кільцями та прозорими панчохами з "маскою" зайчика на голові вийшла на балкон звичайної багатоповерхівки та позувала на камеру. Дівчина зовсім відмовилася від макіяжу, і блищала у всій своїй натуральній красі.

Знімки співачка опублікувала у своєму Instagram і викликала у підписників вельми суперечливі коменти - одні побачили в кадрах сміливі експерименти, а інші не схвалили вибір локації, розкритикували реалістичність побуту із порепаним кахлем і далі в тому ж дусі.

"Новий погляд на літні концерти!" - підписала MARUV кадри, тим самим заінтригувавши фанів низкою майбутніх виступів.

MARUV влаштувала пікантний фотосет на балконі (Фото: instagram.com/maruvofficial)

Підписники артистки в мережі зізнаються, що мріють про таку сусідку, і розхвалюють сміливість та красу MARUV.

  • Кайф і все справжнє натуральне!
  • Тримайте мене семеро...
  • Святі пінгвінчікі
  • Гарна фігурка
  • Нова сила зайки!
  • Червоний заєць зі спального району!
  • Очманіти! Мрія мати таку сусідку
  • MARUV - взагалі дуже класно, у тебе завжди такий класний одяг і завжди класні фотки
  • Тащуся з твоїх фото, ти дивний!
  • Яка ти красива!

Фото: скрін коментарів instagram.com/maruvofficial

Раніше ми писали про те, що спокуслива MARUV напередодні виходу свого нового кліпу показала, як її душить поліцейський.

Додамо також, що нещодавно зухвала MARUV в прозорих колготах засвітила апетитні округлості.

Автор: Styler

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