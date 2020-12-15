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Нова мутація COVID-19 у Британії не представляє велику небезпеку, - ВООЗ

Автор: Игорь Литвиненко

Нова мутація коронавірусу, яка була виявлена у Великобританії, не представляє велику небезпеку. При цьому вона має великі темпи поширення.

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Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Девід Набарро, передає BBC.

"Цей тип вірусу більш заразний, але не здається небезпечним. Дані змушують припускати, що це радикально не змінить пріоритети у боротьбі з вірусом у Великобританії", - сказав Набарро.

При цьому ВООЗ закликали громадськість бути більш обережними у зв'язку з виявленою мутацією коронавірусу.

Зазначимо, у Великобританії днями заявили про те, що виявили нову мутацію коронавірусу. Так, як мутований вірус поширюється швидше, в деяких регіонах Британії очікують спалаху захворюваності. При цьому вакцина проти COVID-19 повинна мати такий же ефект на мутований вірус, як і на звичайний.

Раніше РБК-Україна писало, що у Великобританії виявили перші випадки алергії на вакцину від коронавірусу.

Також повідомлялося, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за останні шість тижнів смертність від коронавірусу у світі зросла на 60%.

Прогноз погоди
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