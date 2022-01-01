Нова хвороба. З сьогоднішнього дня залежність від відеоігор стала діагнозом

З сьогоднішнього дня, 1 січня 2022 року, залежність від відеоігор офіційно визнана хворобою. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) включила її до переліку одинадцяте видання Міжнародної класифікації хвороб (МКБ-11).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВООЗ.
У ВООЗ відзначають, що для ігрової залежності характерне регулярне або періодичне порушення здатності контролювати частоту і тривалість ігрових сесій, тривалість проведеного за іграми часу, нездатність припинити грати при появі "негативних наслідків".
Також наголошується, що в разі залежності ігор віддається пріоритет над іншими життєвими інтересами та повсякденною діяльністю. Симптоми можуть розвиватися безперервно протягом якогось часу, а можуть проявлятися з деякою регулярністю час від часу.
Крім того, ігрова залежність призводить до значних проблем в особистому, сімейному житті людини, викликає зміни його положення в соціумі, призводить до проблем у навчанні або роботі.
Для тог, щоб діагностувати ігрову залежність, зміни в поведінці повинні спостерігатися протягом року, проте даний термін може бути скорочений, якщо всі діагностичні вимоги дотримані, а симптоми серйозні.
Нагадаємо, що штам коронавірусу "Омікрон" небезпечний тим, що більш заразний на відміну від інших штамів. Про це розповіли у ВООЗ.