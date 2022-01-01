Нова хвороба. З сьогоднішнього дня залежність від відеоігор стала діагнозом

У ВООЗ відзначають, що для ігрової залежності характерне регулярне або періодичне порушення здатності контролювати частоту і тривалість ігрових сесій, тривалість проведеного за іграми часу, нездатність припинити грати при появі "негативних наслідків".

Також наголошується, що в разі залежності ігор віддається пріоритет над іншими життєвими інтересами та повсякденною діяльністю. Симптоми можуть розвиватися безперервно протягом якогось часу, а можуть проявлятися з деякою регулярністю час від часу.



Крім того, ігрова залежність призводить до значних проблем в особистому, сімейному житті людини, викликає зміни його положення в соціумі, призводить до проблем у навчанні або роботі.



Для тог, щоб діагностувати ігрову залежність, зміни в поведінці повинні спостерігатися протягом року, проте даний термін може бути скорочений, якщо всі діагностичні вимоги дотримані, а симптоми серйозні.



