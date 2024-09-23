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Новичок "Далласа" начал с победы, тафгай "Бостона" наказал молодого: драки выходных НХЛ

Фото: Паркер Вотерспун и в хоккей поиграл, и в драке принял участие (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорцив

Премьерный уикенд предсезонных матчей в Национальной хоккейной лиге подарил несколько зрелищных столкновений на ледовых аренах в Техасе, Массачусетсе и Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

 

Канадец Джастин Грицковиан поднялся в основу "Далласа" из фарм-клуба. Повышение центрфорвард своеобразно отпраздновал во втором периоде спарринга против "Сент-Луиса". За воротами "Блюз" он сошелся с защитником Куинтоном Бернсом.

Зачинщик драки быстро завладел инициативой и несколько раз изрядно прописал гостю в голову. Далее Грицковиан натянул на оппонента джерси и нивелировал все попытки соотечественника контратаковать. Под одобрительные крики трибун оба поехали на скамью штрафников на 5 минут.

 

 

Под занавес второго периода сразу несколько стычек вспыхнули в Бостоне. Постепенно эпицентр происшествия сместился к противостоянию задиристого защитника "Брюинз" Паркера Уотерспуна и вингера "Рейнджерс" Бреннана Отманна.

Хозяин арены быстро выбросил большое количество ударов в голову соперника. Отманн, однако, удержался на ногах и попытался "заклинчевать" Уотерспуан. Впрочем, тафгай "Бостона" вырвался из-под опеки нападающего "Нью-Йорка". А потом отправил оппонента наземь.

 

 

Новички стремились зарекомендовать себя в Сиэтле. Во второй 20-минутке противостояния местных "Кракен" и "Калгари" отношения решили выяснить форвард хозяев Такер Робертсон и защитник "Флэймз" Артем Грушников.

Россиянин сумел воспользоваться преимуществом в габаритах. Он быстро завладел инициативой и одним из ударов правой сбил шлем с головы Робертсона. От полной расправы Грушникова канадца спасли рефери. Оба получили по 5 минут штрафа, а форвард "Сиэтла" еще две минуты дополнительно за подножку партнеру российского защитника.

К слову, ранее Кросби подписал новый контракт с "Питтсбургом".

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