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Новое оружие в ВСУ: Минобороны допустило к эксплуатации боевой модуль с гранатометом

Фото: боевой модуль с гранатометом (mod.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В Украине официально разрешили к эксплуатации новый дистанционно-управляемый боевой модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах дистанционно-управляемый боевой модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".

Что известно о "ШАБЛЯ МК19(М)"

Боевой модуль "ШАБЛЯ МК19(М)" предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 мм. Система интегрируется как на наземные роботизированные комплексы, так и на транспортные средства.

Сообщается, что модуль может вести огонь прямым или косвенным наведением, поражать врага по координатам с закрытых позиций.

"Модулем может управлять один оператор", - добавили в Минобороны.

Напомним, на днях Минобороны сообщило, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка".

Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

Кроме того, недавно в Министерстве обороны Украины объяснили, как добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны.

Напомним, что причиной данных заявлений стали последние российские атаки, ведь российская армия постоянно меняет технические характеристики и маршруты ударных дронов, что заставляет Украину реагировать на подобные вызовы.

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