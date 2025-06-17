Новое оружие в ВСУ: Минобороны допустило к эксплуатации боевой модуль с гранатометом
В Украине официально разрешили к эксплуатации новый дистанционно-управляемый боевой модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах дистанционно-управляемый боевой модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".
Что известно о "ШАБЛЯ МК19(М)"
Боевой модуль "ШАБЛЯ МК19(М)" предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 мм. Система интегрируется как на наземные роботизированные комплексы, так и на транспортные средства.
Сообщается, что модуль может вести огонь прямым или косвенным наведением, поражать врага по координатам с закрытых позиций.
"Модулем может управлять один оператор", - добавили в Минобороны.
Напомним, на днях Минобороны сообщило, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка".
Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.
Кроме того, недавно в Министерстве обороны Украины объяснили, как добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны.
Напомним, что причиной данных заявлений стали последние российские атаки, ведь российская армия постоянно меняет технические характеристики и маршруты ударных дронов, что заставляет Украину реагировать на подобные вызовы.
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