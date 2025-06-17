Новое оружие в ВСУ: Минобороны допустило к эксплуатации боевой модуль с гранатометом

В Украине официально разрешили к эксплуатации новый дистанционно-управляемый боевой модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах дистанционно-управляемый боевой модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".

Что известно о "ШАБЛЯ МК19(М)"

Боевой модуль "ШАБЛЯ МК19(М)" предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 мм. Система интегрируется как на наземные роботизированные комплексы, так и на транспортные средства.

Сообщается, что модуль может вести огонь прямым или косвенным наведением, поражать врага по координатам с закрытых позиций.

"Модулем может управлять один оператор", - добавили в Минобороны.