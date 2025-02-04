Новая волна признаний. Актрисы обвинили Юрия Марчака в сексуальных домогательствах

Актриса Екатерина Евдощук заявила, что во время подготовки к поступлению в театральный вуз ее домогался тогдашний художественный руководитель Черновицкого музыкально-драматического театра им. Ольги Кобылянской Юрий Марчак. Накануне подобные обвинения опубликовала актриса Ирина Лазер.

РБК-Украина рассказывает, что известно об обвинении еще одного преподавателя из "театрального мира" в домогательствах.

Детали обвинений

Екатерина Евдощук призналась, что скандал вокруг домогательств в университете Карпенко-Карого подтолкнули ее поделиться собственным травматическим опытом.

Девушка рассказала, что в 16-летнем возрасте решила поступать на актрису в Карпенко-Карого, для занятий по вокалу ей посоветовали готовиться у тогдашнего директора Черновицкого театра им. Ольги Кобылянской Юрия Марчука. Он как раз был одногруппником мастера, к которому Екатерина планировала поступать.

"Каждое занятие начиналось с того, что ко мне лезли с поцелуем в губы, причем, очень взрослым, двери в кабинете закрывались на ключ. Когда я отворачивалась, то облизанным было и ухо. Это было и при встрече и в конце. Дело доходило до того, что мне запросто могли запихнуть руки под кофту, под лифчик, трогать меня за грудь, он мог засунуть руку прямо в трусы! Вырывание из объятий не помогали, потому что над тобой двухметровый сильный дядя", - написала Евдощук.

Она подчеркнула, что всегда одевалась в джинсы и кофты, поэтому никак не могла провоцировать его своим нарядом.

"Самое страшное, что в таком возрасте ты хватаешься за все шансы, что у тебя нет выбора, что тебе надо поступить в того Карпенко всеми силами, а в итоге его одногруппник Олег Замятин тебя не берет. Не поступила. И весь следующий год ты в депрессии, вспоминая как после каждого занятия стояла под душем, оттирая мочалкой все места где он тебя касался и облизывал", - добавила актриса.

Екатерина также отметила, что чувствовала себя виноватой и поэтому не могла рассказать о таких инцидентах никому из родных. И смелости о публично заявить о домогательствах она набралась только в 23 года, в частности после того, как ее преподавательница из университета Карпенко-Карого Ирина Лазер поделилась собственной подобной историей о Марчаке.

Пост Екатерины Евдощук (скриншот)

"Директор черновицкого театра узнал, что я хочу поступать и предложил помощь в подготовке. Все было замечательно, кроме одного нюанса. Надо было выдержать поцелуй при встрече и прощании, он был слишком не детский и обязательно в губы, когда мне удавалось вывернуться и подставить щеку, то даже ухо полностью было в слюне. Я думала, что проблема во мне. Я видела, он так целует всех актрис и всем вроде ок, а мне почему-то очень плохо от этого было", - призналась Лазер.

По словам Ирины, Марчак однажды даже набросился на нее в пустом театре, начал раздевать и целовать.

"Я кричала, извивалась, кусалась, царапалась, всеми своими силами пыталась вырваться из объятий двухметрового мужчины. Он прекратил это и приказал идти на сцену. Он рассказывал, что такую я себе выбрала профессию и теперь будет так. Что он хотел от меня лишь поцелуй, а другие будут хотеть гораздо больше и это мой выбор", - поделилась Ирина.

Об инциденте родителям она не призналась, потому что было стыдно, но занятия перестала посещать.

Пост Ирины Лазер о домогательствах Юрия Марчака (скриншот)

Что известно о Юрии Марчаке

62-летний Юрий Марчак является заслуженным работником культуры Украины, актером и педагогом, бывшим руководителем Черновицкого музыкально-драматического театра им. Ольги Кобылянской.

Марчак возглавил этот театр в 1997 году, ранее в течение 5 лет с перерывами работал там актером. С должности директора - художественного руководителя ушел на основании собственного заявления в октябре 2022 года. Этому предшествовало "обращение коллектива драмтеатра и критические сообщения в СМИ".

Позже служебное расследование показало нарушения в работе Марчака, а именно условий контракта и кадровых вопросов.

Кроме работы в театре, у Марчака есть также опыт актерской игры в фильмах конца 80-х - начала 90-х годов. Также он был директор фестиваля комедии "Золотые аплодисменты Буковины".

Юрий Марчак пока никак не комментировал обвинения в свою сторону.

Юрий Марчак (фото: facebook com dramtheater)

С чего началась волна признаний

Волна публичных признаний о домогательствах со стороны педагогов театральных вузов началась после заявления бывшей студентки Софии Сапожник о том, что преподаватель Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого и художественный руководитель "Молодого театра" 48-летний Андрей Билоус просил у нее интимные фото и присылал свои.

Потом прозвучали обвинения в сторону 74-летнего Юрия Высоцкого, преподавателя этого же университета, что он якобы обнимал студенток и щупал их за колени, а также психологически давил на них.

Также стало известно о неприемлемом поведении преподавателя Киевского национального университета технологий и дизайна (КНУТД) 60-летнего Льва Сомова, который по словам бывшей студентки, травит и издевается над своими подопечными.

Кроме этого, после публичных обвинений студенток в сексуальных домогательствах со стороны режиссера и преподавателя Киевского национального университета культуры и искусств 70-летнего Александра Балабана, администрация заведения заявила, что он больше у них не работает.