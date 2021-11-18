Носіння маски знижує ризик зараження коронавірусом на 53%, - дослідження

За даними глобального дослідження науковців Единбурзького університету та одного з вишів Австралії, університету Монаша, дотримання соціальної дистанції та регулярне миття рук також знижує ризик інфікування, але на 25%.

"Систематичний огляд та мета-аналіз нефармацевтичних втручань вперше показали, що носіння масок, соціальне дистанціювання та миття рук - все це ефективні заходи щодо стримування випадків захворювання, причому найбільш ефективним є носіння масок", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що результати досліджень були визначені на основі аналізу понад 30 експериментів з усього світу, які показали статистично значуще зниження COVID-захворюваності на 53%