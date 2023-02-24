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В Норвегии задержали за драку сбежавшего из России экс-командира "вагнеровцев"

Фото: экс-командир ЧВК Вагнера Андрей Медведев (рус СМИ)
Автор: Елена Черкасец

В столице Норвегии задержали за пьяную драку бывшего командира ППК "Вагнера" 26-летнего Андрея Медведева, сбежавшего с войны в Украине и просил убежище в Норвегии. Ему предъявлены обвинения в насилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на норвежский телеканал TV2 .

Речь идет об инциденте у паба Andy's в Осло в ночь на 22 февраля. По данным полиции, Андрей Медведев вел себя агрессивно и сражался с другим клиентом заведения.

Его адвокат процитировал своего подзащитного: "После употребления алкоголя в городе произошло недоразумение".

По данным прокуратуры, экс-вагнеровец сопротивлялся и ударил одного или нескольких офицеров полиции ногой. Из-за этого он также обвиняется в насилии в отношении госслужащего.

Медведева отпустили 22 февраля, после допроса об инциденте. На допросе он дал показания, но виновным себя не признал.

Известно, что 16 января 2023 года власти Норвегии подтвердили, что Андрей Медведев незаконно пересек границу и попросил там об убежище. Он также участвовал в допросах Национальной службы уголовных расследований как возможный свидетель военных преступлений россиян в Украине.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала боевика частной военной компании "Вагнера", собиравшего разведывательные данные для врага вблизи Херсона.

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ЧВК ВагнераНорвегия