Норвегія викликала посла Саудівської Аравії через убивство Хашкаджі

Фото: Іне Еріксен Сорейде (securityconference.de)

У МЗС зазначили, що неодноразово піднімали питання убивства журналіста

Норвегія викликала посла Саудівської Аравії у зв’язку з убивством саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомила міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сорейде, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Ми піднімали питання убивства Джамаля Хашкаджі і кілька разів представили нашу точку зору послу Саудівської Аравії після того, як про це стало відомо", - заявила Іне Еріксен Сорайде.

"Ми ще раз підкреслили учора, наскільки серйозно ми розглядаємо це питання, коли посол був присутнім в МЗС для обговорення", - додала вона.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявляв, що США запровадять санкції щодо осіб, причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі, після вивчення всіх обставин справи, що може зайняти кілька тижнів.

Также уряд Саудівської Аравії пообіцяв залучити до відповідальності всіх причетних до вбивства опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, "незалежно від того, ким вони можуть бути".

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у вівторок, 23 жовтня, стало відомо, що тіло вбитого відомого саудівського журналіста було виявлено в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.