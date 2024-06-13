Норвегия передаст Украине снаряды для гранатометов. Что известно о пакете на миллионы евро

Как отметил он, потребность Украины в боеприпасах большая и срочная, "в стране есть оружие, но не хватает боеприпасов".

Поэтому Норвегия дарит Украине боеприпасы для гранатометов на сумму примерно 480 млн норвежских крон (около 42 млн евро, - ред).

"Украина нуждается во всех видах боеприпасов, и она специально просила то, что мы сейчас присылаем", - сказал Грам.

Норвегия также недавно пожертвовала ручные гранаты на сумму около 50 млн норвежских крон (4,7 млн ​​евро, - ред) и снайперские боеприпасы на сумму 3 млн норвежских крон (260 тыс. евро, - ред).

"Есть большие потребности, и мы пытаемся выстоять в тяжелом для Украины бою, - говорит министр.

Поддержка является частью широких международных усилий по укреплению обороноспособности Украины.

"Россия является главной угрозой для норвежской и европейской безопасности. Они напали на мирную соседнюю страну, понятно, что Украина ведет борьбу за независимость за собственное существование, но это также защита для Европы, чтобы не победила российская агрессия на собственных территориях", - добавил Грам.

Помощь Украине от Норвегии

В апреле сообщалось, что Норвегия планирует "существенное" увеличение помощи Украине. Сумма еще не определена, ее будут обсуждать в ближайшее время.

Отметим, что тогда уточнялось, что Норвегия за последние месяцы передала Украине военные материалы на сумму около 1 млрд норвежских крон (почти 850 млн евро), принадлежащие Вооруженным силам страны.