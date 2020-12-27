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У Норвегії зафіксували два випадки зараження новим штамом COVID-19

Норвегія, Неділя 27 грудня 2020 22:33
У Норвегії зафіксували два випадки зараження новим штамом COVID-19
Фото: медичний центр в Норвегії (nrk.no)
Автор: Роман Тверденко

В Норвегії виявили перші два випадки зараження так званим "британським" типом коронавірусу. Двоє людей раніше повернулися з Великобританії.

Про це повідомляє Reuters.

Обидва позитивних зразка з новим штамом коронавірусу взяті в різних регіонах країни. Люди повернулися з Великобританії в середині грудня.

Тепер медики намагаються відстежити ланцюжка контактів заражених з тих пір.

Сьогодні повідомлялося, що у Португалії зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу. Його виявили у які приїхали з Великобританії на острів Мадейра.

Також у Швейцарії виявили два випадки зараження коронавірусом з Південної Африки. Він відрізняється від зразків зі штамом з Великобританії.

Раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу, який почав активно поширюватися у Великобританії, дістався до ще одного континенту. Два випадки зараження виявили в Канаді.

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