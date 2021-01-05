ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Норвегії померли двоє щеплених від COVID-19 пацієнта

Автор: Игорь Литвиненко

В Норвегії зафіксували два смертельні випадки серед пацієнтів, яким була введена вакцина від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Двоє мешканців будинків для людей похилого віку померли через два дні після щеплення.

Про це повідомляє Норвезьке агентство лікарських засобів.

В Норвегії вивчають, чи є зв'язок між смертю пацієнтів і вакциною від коронавірусу.

"У вівторок, 5 січня, ми отримали два повідомлення про смерті, яка сталася через кілька днів після вакцинації. В цей час жителі обраних будинків для людей похилого віку отримали вакцину Comirnaty (BioNTech/Pfizer)", - зазначили в норвезькому МОЗ.

Популярні новини

При цьому в агентстві відзначили, що зараз вакцинуються самі слабкі і вразливі, у яких є серйозні захворювання.

"Ймовірно, що будуть смертельні випадки. Зараз ми повинні оцінити, чи є вакцина причиною смерті, чи це збіг, що це відбувається так скоро після вакцинації", - заявив медичний директор Стейнар Мадсен.

Першими в країні були щеплені мешканці будинку літніх людей в Осло.

Нагадаємо, в Євросоюзі в середу можуть схвалити використання вакцини від COVID компанії Moderna.

Зараз в ЄС використовується вакцина компаній Pfizer/BioNTech. Вакцинація почалася в європейських країнах 27 грудня. У Норвегії, яка не входить до складу ЄС, також масова вакцинація почалася 27 грудня.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Норвегиявакцина от коронавируса