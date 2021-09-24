У Норвегії з суботи скасовують всі COVID-обмеження

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сольберг повідомила, що соціальне дистанціювання більше не буде вимагатися, нічні клуби можуть знову відкритися, а Ресторани повернутися до роботи.

"Пройшов 561 день відтоді, як ми ввели найжорсткіші заходи в Норвегії в мирний час... Тепер прийшов час повернутися до нормального повсякденного життя", - сказала вона.

Цей крок є частиною чотириетапного плану зі зняття обмежень, введених на початку пандемії у 2020 році. Однак цей, останній крок, кілька разів відкладався через рівень захворюваності.

"Коротко кажучи, Тепер ми можемо жити як завжди", - сказав Солберг.

За даними інституту громадської охорони здоров'я Норвегії, близько 76% всіх норвежців отримали хоча б одну дозу вакцини, а 67% населення повністю щеплені.